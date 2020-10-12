Зеленский хохотал и аплодировал, комментируя падение рейтингов

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Ракурс

Владимир Зеленский продемонстрировал странное поведение в Лондоне во время интервью крупнейшему телеканалу Великобритании ВВС в ответ на неудобный вопрос о падении президентских рейтингов. Не дождавшись, когда ведущий завершит озвучивать вопрос, глава государства начал театрально смеяться и хлопать в ладоши.

Напомним, Зеленский, который за полтора года своего президентства почти не давал больших интервью украинским СМИ, во время недавнего зарубежного визита в Лондон согласился пообщаться с журналистом Стивеном Сакуром в рамках легендарной программы ВВС HARDtalk.

В этом разговоре Зеленский рассказал, удалось ли ему выполнить предвыборные обещания о Донбассе и договоренностях с Владимиром Путиным, а также сказал, почему буксуют реформы и борьба с коррупцией. Значительное внимание президент посвятил своему предшественнику Петру Порошенко, которого обвинил «во всех бедах».