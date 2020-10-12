Собака в шлеме. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n145021-unikalnye-ochki-s-dopolnennoy-realnostu-dlya-sobak-razrabotali-v-ssha-foto-izobreteniya.html

Ракурс

Очки с дополненной реальностью продемонстрировала армия США и компания Command Sight. Отличительной особенностью этого технологичного гаджета является то, что они разработаны специально для служебных собак.

В них есть встроенная камера, передающая информацию кинологам в режиме реального времени и помогающая следить за животным, и дисплей, на котором отображаются команды. Об этом сообщает Naked science.

Отмечается, что устройство также снабжено рацией, чтобы собака могла не только видеть указания кинолога, но и слышать их. Система дополненной реальности была встроена в модель тактических очков от Rex Specs, которые защищают военных собак от ультрафиолета.





Управление технологий быстрого реагирования Министерства обороны США уже профинансировало следующий этап разработки, поэтому теперь Command Sight будет работать с американскими Военно-морскими силами и создавать очки для их военных собак.





Угол обзора будет подбираться индивидуально для каждого животного. Разработчики отметили, что даже без дополненной реальности гаджет будет нести дополнительные функции.

Пока разработчикам удалось создать только проводной прототип очков, однако уже вскоре устройство сделают беспроводным. Как именно оно будет работать, пока не уточняется.

Напомним, ранее мы сообщали, что аэропорт Хельсинки использует собак для выявления инфицированных коронавирусом — собаки «вынюхивают» COVID-19 почти со 100% точностью. Сейчас в финансируемой государством экспериментальной программе участвуют четыре собаки-ищейки коронавируса.

Финские исследователи надеются, что обонятельные навыки собак обеспечат страну дешевым, быстрым и эффективным альтернативным методом тестирования людей на коронавирус.