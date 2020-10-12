Собака у шоломі. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n145021-unikalni-okulyary-z-dopovnenou-realnistu-dlya-sobak-rozrobyly-v-ssha-foto-vynahodu.html

Ракурс

Окуляри з доповненою реальністю продемонструвала армія США й компанія Command Sight. Відмінною особливістю цього технологічного гаджета є те, що вони розроблені спеціально для службових собак.

У них є вбудована камера, яка передає інформацію кінологів у режимі реального часу і допомагає стежити за твариною, і дисплей, на якому висвітлюються команди. Про це повідомляє Naked science.

Зазначається, що пристрій також забезпечено рацією, щоб собака міг не тільки бачити вказівки кінолога, але й чути їх. Система доповненої реальності була вбудована в модель тактичних окулярів від Rex Specs, які захищають військових псів від ультрафіолету.



Управління технологій швидкого реагування Міністерства оборони США вже профінансувало наступний етап розробки, тому відтепер Command Sight буде працювати з американськими Військово-морськими силами і створювати окуляри для їхніх військових собак.

Кут огляду буде підбиратися індивідуально для кожної тварини. Винахідники наголосили, що навіть без доповненої реальності гаджет буде містити у собі додаткові функції.

Поки розробникам вдалося створити тільки дротовий прототип окулярів, проте вже незабаром пристрій зроблять бездротовим. Як саме він буде працювати, поки не уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аеропорт Гельсінкі використовує собак для виявлення інфікованих коронавірусом — собаки «винюхують» COVID-19 майже зі 100% точністю. Зараз державою фінансується експериментальна програма, у якій беруть участь чотири собаки-шукачі коронавірусу.

Фінські дослідники сподіваються, що нюхові навички собак забезпечать країну дешевим, швидким і ефективним альтернативним методом тестування людей на коронавірус.