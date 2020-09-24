Собаки “винюхують” коронавірус в аеропорту Гельсінкі з точністю майже 100% — коронавірус у світі

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Аеропорт Гельсінкі використовує собак для виявлення інфікованих коронавірусом — собаки «винюхують» COVID-19 майже зі 100% точністю. Зараз до фінансованої державою експериментальної програми залучено чотири собаки-шукачі коронавірусу.

Фінські дослідники сподіваються, що нюхові навички собак забезпечать країну дешевим, швидким та ефективним альтернативним методом тестування людей на коронавірус.

За словами Анни Хільмі-Бюoркман з Університету Гельсінкі, собака здатна визначити наявність коронавірусу впродовж 10 секунд, а весь процес займає менше хвилини, пише The Guardian.

Якщо це спрацює, цей метод можна буде застосовувати в лікарнях, будинках для літніх людей, а також на спортивних і культурних заходах, — додає дослідниця.

Пасажирів, котрі прибувають з міжнародних рейсів, просять протерти шию серветкою. В окремій будці банку з серветкою ставлять поруч з іншими, що містять сторонні запахи, і собака починає нюхати. У разі, якщо пес реагує на подразник, пасажиру рекомендують зробити ПЛР-тест.

Під час тестування службові собаки, які раніше використовувалися для виявлення таких захворювань, як рак і діабет, змогли ідентифікувати вірус з майже 100% точністю, навіть за кілька днів до того, як у пацієнта з’являлися перші симптоми.

Дослідники в Австралії, Франції, Німеччині і Великій Британії працюють над аналогічними проектами, проте Фінляндія є першою країною в Європі, яка почала використовувати собак для виявлення коронавірусу.