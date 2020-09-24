Собаки «вынюхивают» коронавирус в аэропорту Хельсинки с точностью почти 100% — коронавирус в мире

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Аэропорт Хельсинки использует собак для выявления инфицированных коронавирусом — собаки «вынюхивают» COVID-19 почти со 100% точностью. Сейчас в финансируемой государством экспериментальной программе участвуют четыре собаки-ищейки коронавируса.

Финские исследователи надеются, что обонятельные навыки собак обеспечат страну дешевым, быстрым и эффективным альтернативным методом тестирования людей на коронавирус. По словам Анны Хильми-Бюoркман из Университета Хельсинки, собака способна определить наличие коронавируса в течение 10 секунд, а весь процесс занимает меньше минуты, пишет The Guardian.

Если это сработает, этот метод можно будет применять в больницах, домах престарелых, а также на спортивных и культурных мероприятиях, — добавляет исследовательница.

Пассажиров, прибывающих из международных рейсов, просят протереть шею салфеткой. В отдельной будке банку с салфеткой ставят рядом с другими, содержащими посторонние запахи, и собака начинает нюхать. В случае, если собака реагирует на раздражитель, пассажиру рекомендуют сделать ПЦР-тест.

Во время тестирования служебные собаки, которые ранее использовались для выявления таких заболеваний, как рак и диабет, смогли идентифицировать вирус с почти 100% точностью, даже за несколько дней до того, как у пациента появлялись первые симптомы.

Исследователи в Австралии, Франции, Германии и Великобритании работают над аналогичными проектами, однако Финляндия является первой страной в Европе, которая начала использовать собак для обнаружения коронавируса.