Курс доллара обновил максимум с начала года. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 25 сентября установил Национальный банк Украины.

Украинская денежная единица снова подешевела. Курс доллара к гривне вырос до 28 грн 24 коп. за дол. Курс на 6 коп. выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Сегодня, 24 сентября, курс гривны к доллару составлял 28 грн 18 коп. за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года. Последний раз доллар так дорого стоил 13 января 2019 года. Тогда цена составляла 28 грн 27 коп. за дол.

В четверг курс продажи доллара на межбанке по состоянию на 10.00 в сравнении с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 коп. до 28 коп. 24 коп. за дол., а курс покупки — до 28 грн 22 коп. Курс евро на продаже снизился на 9 коп. до 32 грн 91 коп. за евро.

Напомним, 22 сентября Нацбанк понизил официальный курс гривны на 3 копейки и установил его на уровне 28,20 грн за доллар. Оказалось, что курс превысил уровень конца марта, когда доллар обвалился в условиях коронавирусного карантина.