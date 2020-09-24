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Ракурс
За метание камней в Новых Санжарах два человека пошли под суд — детали — новости Украины

За метание камней в Новых Санжарах два человека пошли под суд — детали

24 сен 2020, 17:07
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Столкновения в Новых Санжарах обернулись для двух участников беспорядков, бросавших камни и кирпичи в правоохранителей, приговорами суда. Новосанжарский районный суд Полтавской области приговорил к пяти годам лишения свободы двух граждан по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины.

Однако, благодаря заключению соглашений о признании вины, служители Фемиды освободили нарушителей от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».


Согласно следствию, эти граждане 20 февраля 2020 года участвовали в беспорядках в пгт Новые Санжары, куда в медицинский центр Нацгвардии должны были прибыть из Уханя украинцы и иностранцы для прохождения изоляции. Митингующие не пропускали автобусы с эвакуированными из Китая, бросали камни и кирпичи в сотрудников правоохранительных органов.

Вследствие преступных действий пять силовиков получили телесные повреждения.

Источник: Ракурс


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