За метание камней в Новых Санжарах два человека пошли под суд — детали — новости Украины

https://racurs.ua/n144276-za-metanie-kamney-v-novyh-sanjarah-dva-cheloveka-poshli-pod-sud-detali.html

Ракурс

Столкновения в Новых Санжарах обернулись для двух участников беспорядков, бросавших камни и кирпичи в правоохранителей, приговорами суда. Новосанжарский районный суд Полтавской области приговорил к пяти годам лишения свободы двух граждан по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины.

Однако, благодаря заключению соглашений о признании вины, служители Фемиды освободили нарушителей от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

Согласно следствию, эти граждане 20 февраля 2020 года участвовали в беспорядках в пгт Новые Санжары, куда в медицинский центр Нацгвардии должны были прибыть из Уханя украинцы и иностранцы для прохождения изоляции. Митингующие не пропускали автобусы с эвакуированными из Китая, бросали камни и кирпичи в сотрудников правоохранительных органов.

Вследствие преступных действий пять силовиков получили телесные повреждения.