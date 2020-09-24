Макрон обиделся на Путина за разговор о Навальном, фото — DW

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Разговор с Путиным об отравлении Алексея Навального чрезвычайно разозлил президента Франции Эммануэля Макрона, утверждают источники в разведке. Беседа якобы серьезно подорвала и без того натянутые отношения между Москвой и Евросоюзом. Кроме этого, во время разговора Путин затронул самолюбие французского лидера.

Российский президент позвонил французскому визави, чтобы прокомментировать покушение на Алексея Навального. По данным источников в среде президента Франции, путаные рассуждения Путина о том, что Навальный мог отравить себя сам, очень разозлили обычно лояльного к России Макрона, сообщает Business Insider.

У Макрона огромное эго, он считает, что ему нельзя заговорить зубы. Он ожидал, что ему скажут, что это было внутреннее дело, возможно, незаконная операция какого-то мелкого сотрудника, которое уже расследуют. Может, это сделали какие-то чеченцы, — сообщил источник в сфере госбезопасности Франции.

Собеседник добавляет, что ответом Макрона может стать поддержка закрытия проекта «Северный поток-2».

Макрон считает, что нельзя врать президенту Франции так, будто он какой-то российский крестьянин, — сообщило издание.



Разговор президентов состоялся 14 сентября. Газета Le Monde позже утверждала, что во время беседы Путин говорил о Навальном с презрением и даже назвал его «простым интернет-баламутом».

Путин якобы предположил, что российский оппозиционер мог сам принять нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Макрон же четко указал, что «Новичок» не мог быть использован частной структурой. Он настоял на получении официальных объяснений Москвы.