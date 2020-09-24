Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 25 сентября прогнозируется солнечная и малооблачная в большинстве областей.

Только в Ивано-Франковской и Закарпатской областях обещают кратковременные дожди. Осадки с грозами здесь прогнозируют днем. Относительно температурных показателей, то ночью температура воздуха ожидается от 8° до 17° тепла, а столбики термометров покажут 23−27° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 сентября ожидается без существенных осадков, будет тепло. Ночью воздух прогреется до 9−11° тепла, а днем — 24−26° выше нуля.

Погода в Харькове будет теплой и малооблачной. Температуру воздуха синоптики ночью прогнозируют 10−12° тепла, днем 25−27° выше нуля.

Погода в Одессе завтра тоже удержится теплая, дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью ожидается 15−17° тепла, а днем обещают 23−25° выше нуля.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки будут с облачностью. Температурные показатели в городе будут следующими — ночью 10−14° тепла, а днем — 23−24° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 25 сентября будет тоже с дождями и грозами. Столбики термометров ночью покажут 8−12° тепла, а днем 21−24° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 24 сентября ожидается в основном солнечная и теплая, но в некоторых регионах прогнозировали дожди с грозами.