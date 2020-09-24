Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 25 вересня прогнозується сонячна та малохмарна в більшості областей.

Лише в Івано-Франківській та Закарпатській областях обіцяють короткочасні дощі. Опади з грозами тут прогнозують вдень. Щодо температурних показників, то вночі температура повітря очікується від 8° до 17° тепла, а стовпчики термометрів покажуть 23−27° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 25 вересня очікується без істотних опадів, буде тепло. Вночі повітря прогріється до 9−11° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погода в Харкові буде теплою та малохмарною. Температуру повітря синоптики вночі прогнозують 10−12° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

Погода в Одесі завтра теж утримається тепла, дощів не прогнозують. Температура повітря вночі очікується 15−17° тепла, а вдень обіцяють 23−25° вище нуля.

Погодні умови у Львові найближчої доби будуть з хмарністю. Температурні показники в місті будуть наступними — вночі 10−14° тепла, а вдень — 23−24° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах 25 вересня буде теж з дощами та грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−12° тепла, а вдень 21−24° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 24 вересня очікується здебільшого сонячна та тепла, але у деяких регіонах прогнозували дощі з грозами.