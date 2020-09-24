За порушення карантину військові КНДР розстріляли і спалили чиновника з Сеула — коронавірус у світі

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За порушення політики коронавірусного карантину у КНДР вбили південнокорейського чиновника. Чоловіка розстріляли і спалили військові Пхеньяна.

Міністерство оборони Південної Кореї засудило «жорстокий вчинок», пише ВВС.

Офіційний Сеул повідомив, що 47-річний чоловік працював у департаменті рибного господарства. Він зник з патрульного катера поблизу кордону і пізніше був знайдений у водах КНДР в рятувальному жилеті.

Північнокорейські солдати застрелили його, а потім облили тіло бензином і підпалили в рамках «антикоронавірусних заходів».

Кордон між Південною та Північною Кореями жорстко охороняється, і, як вважається, на території КНДР діє політика «стріляти на ураження» задля недопущення COVID-19 до країни.

У Сеулі зазначили, що посадовець перебував на своєму патрульному катері приблизно за 10 км від кордону з КНДР, неподалік від острова Йонпхен. У понеділок він зник. 47-річний батько двох дітей залишив взуття на човні. Вважається, що він намагався втекти. Солдати КНДР допитували його, перш ніж отримали вказівку «зверху» на вбивство.

Інцидент став другим випадком, коли північнокорейські військові застрелили цивільного громадянина Південної Кореї. У липні 2008 року на горі Кумган солдат застрелив туриста.