Путіна висунули на Нобелівську премію миру, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n144272-putina-vysunuly-na-nobelivsku-premiu-myru.html

Ракурс

Володимира Путіна, президента РФ — країни-агресора — висунули на Нобелівську премію миру 2021 року.

РосЗМІ повідомили, що документи подав президент Всеросійського фонду освіти, вчений Сергій Комков. Саме він спрямував заявку до Нобелівського комітету в Осло.

Комков — головний редактор газети «Президент» і автор книги «Кремлівський бабак».

Раніше серед кандидатів на здобуття цієї премії також називали президента США Дональда Трампа («За зусилля щодо вирішення тривалих конфліктів в світі» — мирну угоду між Ізраїлем і Об'єднаними Арабськими Еміратами), опонентів Олександра Лукашенка Світлану Тихановську і її чоловіка Сергія, російського опозиціонера і засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, якого в кінці серпня отруїли «Новичком».

Спікер Путіна Дмитро Пєсков нейтрально прокоментував новину про висунення свого шефа.

Якщо рішення буде прийнято — прекрасно, якщо ні — також нічого страшного, — сказав Пєсков і запевнив, що Кремль не пов’язаний з ініціативою Комкова.

Заявки члени комітету приймають від науковців, колишніх лауреатів Нобелівської премії і членів Норвезького Нобелівського комітету. Спеціальних вимог до кандидатів не існує, потрібно лише встигнути направити свою пропозицію до 1 лютого.

Це не перша номінація Путіна на Нобелівську премію миру. У 2013 році з подібною ініціативою виступав британський лорд Пітер Траскотт, а у 2016 році — глава французького «Центру політичних і міжнародних відносин» Фаб'єн Боссара.

Минулого тижня в Гарвардському університеті відбулася церемонія вручення Шнобелівської премії (за досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім — задуматися). Одну з її номінацій присудили президентам Росії і США.

Торік Нобелівську премію миру присудили прем'єр-міністру Ефіопії Абію Ахмеду, який допоміг покласти край 20-річній війні між Ефіопією і Еритреєю. Ахмед разом із президентом Еритреї розробив принципи мирної угоди, яка припинила конфлікт між країнами.

Цьогорічний призовий фонд Нобелівської премії буде збільшено на 1 мільйон шведських крон (110 тис. дол.), а загальна сума в цілому складе 10 млн крон (1 млн дол.).

Альфред Нобель заповів 94% всього своїх статків на заснування та забезпечення п’ятьох Нобелівських премій.