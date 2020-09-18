Під час церемонії вручення Шнобелівської премії, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n143986-lukashenko-putin-ta-tramp-otrymaly-shnobelivsku-premiu-2020-roku-video.html

Ракурс

Шнобелівську премію (Ig Nobel Prize) — жартівливу нагороду, яка присуджується за сумнівні й абсурдні досягнення, котрі «спочатку смішать людей, а потім змушують думати», вручили 17 вересня в режимі відеоконференції.

Специфіка ситуації у світі в 2020 році призвела до того, що цю «нагороду» у сфері медицини одержали керівники дев’яти держав, повідомляє видання Ars Technica.

Політики можуть мати більш безпосередній вплив на життя і смерть, ніж вчені та лікарі, — зазначив засновник премії Марк Абрахамс, редактор «Анналів неймовірних досліджень».

Лауреатами Шнобелівської премії-2020 стали:

глава Білорусі Олександр Лукашенко;

президент РФ Володимир Путін;

президент США Дональд Трамп;

прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон;

президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган;

президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов;

президент Бразилії Жаїр Болсонару;

прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді;

президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Що спільного між усіма вищезазначеними країнами? Національні лідери, які ігнорували наукові знання, встановлюючи катастрофічну політику боротьби зі світовою пандемією, — наголошувалося під час церемонії вручення премії.

Переможці отримають «вічну славу» лауреатів Шнобеля та купюру номіналом 10 трлн зімбабвійських доларів (валюти, відомої шаленою гіперінфляцією).

Варто додати, що Лукашенко вже не вперше отримує цю премію. У 2013 році він став лауреатом нагороди «за заборону публічних оплесків», запроваджену через тактику білоруської опозиції аплодувати на мітингах замість проголошення лозунгів.

Тоді ж премію отримали білоруські правоохоронці за затримання у зв’язку з цією забороною однорукої людини.