Лукашенко, Путин и Трамп получили Шнобелевскую премию 2020 года (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143986-lukashenko-putin-i-tramp-poluchili-shnobelevskuu-premiu-2020-goda-video.htmlРакурс
Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) — шутливую награду, которая присуждается за сомнительные и абсурдные достижения, которые «сначала смешат людей, а затем заставляют думать», вручили 17 сентября в режиме видеоконференции.
Специфика ситуации в мире в 2020 году привела к тому, что эту «награду» в области медицины получили руководители девяти государств, сообщает издание Ars Technica.
«Политики могут иметь более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — подчеркнул основатель премии Марк Абрахамс, редактор «Анналов невероятных исследований».
Лауреатами Шнобелевской премии-2020 стали:
- глава Беларуси Александр Лукашенко;
- президент РФ Владимир Путин;
- президент США Дональд Трамп;
- премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
- президент Бразилии Жаир Болсонару;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Что общего между всеми вышеупомянутыми странами? Национальные лидеры, которые игнорировали научные знания, устанавливая катастрофическую политику борьбы с мировой пандемией, — отмечалось во время церемонии вручения премии.
Победители получат «вечную славу» лауреатов Шнобеля и купюру номиналом 10 трлн зимбабвийских долларов (валюты, известной бешеной гиперинфляцией).
Стоит добавить, что Лукашенко уже не первый раз получает эту премию. В 2013 году он стал лауреатом награды «за запрет публичных аплодисментов», введенный из-за тактики беларуской оппозиции аплодировать на митингах вместо провозглашения лозунгов.
Тогда же премию получили правоохранители Беларуси за задержание в связи с этим запретом однорукого человека.