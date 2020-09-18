Во время церемонии вручения Шнобелевской премии, фото: Reuters

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Ракурс

Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) — шутливую награду, которая присуждается за сомнительные и абсурдные достижения, которые «сначала смешат людей, а затем заставляют думать», вручили 17 сентября в режиме видеоконференции.

Специфика ситуации в мире в 2020 году привела к тому, что эту «награду» в области медицины получили руководители девяти государств, сообщает издание Ars Technica.

«Политики могут иметь более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — подчеркнул основатель премии Марк Абрахамс, редактор «Анналов невероятных исследований».

Лауреатами Шнобелевской премии-2020 стали:

глава Беларуси Александр Лукашенко;

президент РФ Владимир Путин;

президент США Дональд Трамп;

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;

президент Бразилии Жаир Болсонару;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Что общего между всеми вышеупомянутыми странами? Национальные лидеры, которые игнорировали научные знания, устанавливая катастрофическую политику борьбы с мировой пандемией, — отмечалось во время церемонии вручения премии.

Победители получат «вечную славу» лауреатов Шнобеля и купюру номиналом 10 трлн зимбабвийских долларов (валюты, известной бешеной гиперинфляцией).

Стоит добавить, что Лукашенко уже не первый раз получает эту премию. В 2013 году он стал лауреатом награды «за запрет публичных аплодисментов», введенный из-за тактики беларуской оппозиции аплодировать на митингах вместо провозглашения лозунгов.

Тогда же премию получили правоохранители Беларуси за задержание в связи с этим запретом однорукого человека.