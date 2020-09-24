Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, фото — Википедия

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Владимира Путина, президента РФ — страны-агрессора — выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года.

РосСМИ сообщили, что документы подал президент Всероссийского фонда образования, ученый Сергей Комков. Именно он направил заявку в Нобелевский комитет в Осло.

Комков — главный редактор газеты «Президент» и автор книги «Кремлевский сурок».

Ранее среди кандидатов на получение этой премии также называли президента США Дональда Трампа («За усилия по решению затянувшихся конфликтов в мире» — мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами), оппонентов Александра Лукашенко Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которого в конце августа отравили «Новичком».

Спикер Путина Дмитрий Песков нейтрально прокомментировал новость о выдвижении своего шефа.

Если решение будет принято — прекрасно, если нет — тоже ничего страшного, — сказал Песков и заверил, что Кремль не связан с инициативой Комкова.

Заявки члены комитета принимают от ученых, бывших лауреатов Нобелевской премии и членов Норвежского Нобелевского комитета. Специальных требований к кандидатам не существует, нужно только успеть направить свое предложение до 1 февраля.

Это не первая номинация Путина на Нобелевскую премию мира. В 2013 году с подобной инициативой выступал британский лорд Питер Траскотт, а в 2016 году — глава французского «Центра политических и международных отношений» Фабьен Боссара.

На прошлой неделе в Гарвардском университете состоялась церемония вручения Шнобелевской премии (за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а потом — задуматься). Одну из ее номинаций присудили президентам России и США.

В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, который помог положить конец 20-летней войне между Эфиопией и Эритреей. Ахмед вместе с президентом Эритреи разработал принципы мирного соглашения, которое прекратило конфликт между странами.

В этом году призовой фонд Нобелевской премии будет увеличен на 1 млн шведских крон (110 тыс.), а общая сумма в целом составит 10 млн крон (1 млн долл.).

Альфред Нобель завещал 94% всего своего состояния на основание и обеспечение пяти Нобелевских премий.