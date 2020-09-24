Подводный Wi-Fi протестировали ученые и сообщили результаты

Подводный модем LUMA. Фото: Алан Херцог

https://racurs.ua/n144271-podvodnyy-wi-fi-protestirovali-uchenye-i-soobschili-rezultaty.html

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Беспроводную связь Wi-Fi научили работать на глубине до 6 тыс. м.

Компания Hydromea разработала миниатюрный оптический модем, который способен работать в океане. Устройство достаточно чувствительное, чтобы собирать данные от источников, находящихся на расстоянии более 50 м, со скоростью 500 кб/с. Чтобы наладить работу беспроводной связи специалистам пришлось плодотворно поработать. Об этом сообщает Naked Science.

Инженеры использовали свет для передачи сигнала под водой. Специальный модем LUMА защищает устройство от экстремального давления. Прибор посылает сигналы с помощью быстро мигающего синего света. Модем может обеспечить бесперебойную работу в любых условиях.

Нам понадобилось много времени, чтобы создать приемник достаточно чувствительный, чтобы улавливать слабые световые импульсы даже издалека, — отметил технический директор компании Феликс Шилль.

Отмечается, что систему на глубине 4 тыс. 380 м в Тихом океане уже протестировали ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии.

Напомним, скорость глобального спутникового интернета Starlink, который создает компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX, проверили во время бета-тестирования.