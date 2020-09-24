Disney перенес все премьеры — 2021 станет годом фильмов о супергероях — новости кино

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Ракурс

Пандемия коронавируса заставила The Walt Disney Company перенести все запланированные премьеры кинолент на 2021 год. Речь идет о переносе шести фильмов.

Фильм «Черная вдова» планировали показать 5 ноября, но перенесли премьеру на 7 мая следующего года, сообщает Marvel.

Премьера фильма «Вечные» перенесена с 12 февраля на 5 ноября 2021 года. «Шан-Чи Легенда десяти колец» перенесли с 7 мая 2021 года на 9 июля.

Также перенесены премьеры фильмов, которые не относятся к вселенной Marvel. Так, картину «Смерть на Ниле» перенесли с 22 октября 2021 года на 17 декабря.

Фильм «Вестсайдская история» перенесен с 17 декабря 2020 года на 10 декабря следующего года.

Премьера фильма «Глубокая вода» с Беном Аффлеком и Анной де Армас с 13 ноября 2020 года перенесли на 13 августа 2021 года.