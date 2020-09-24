Disney переніс усі прем’єри — 2021 стане роком фільмів про супергероїв — новини кіно

https://racurs.ua/ua/n144270-disney-perenis-usi-premiery-2021-stane-rokom-supergeroyiv-video.html

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Пандемія коронавірусу змусила The Walt Disney Company перенести усі заплановані прем'єри кінострічок на 2021 рік. Йдеться про перенесення шести фільмів.

Фільм «Чорна вдова» планували показати 5 листопада, але перенесли прем'єру на 7 травня наступного року, повідомляє Marvel.

Прем'єра фільму «Вічні» перенесена з 12 лютого на 5 листопада 2021 року. «Шан-Чі: Легенда десяти кілець» перенесли з 7 травня 2021 на 9 липня.

Також перенесено прем'єри фільмів, які не належать до всесвіту Marvel. Так, картину «Смерть на Нілі» перенесли з 22 жовтня 2021 року на 17 грудня.

Фільм «Вестсайдська історія» перенесено з 17 грудня 2020 року на 10 грудня 2021 року.

Прем'єру фільму «Глибока вода» з Беном Аффлеком та Анною де Армас з 13 листопада 2020 року перенесли на 13 серпня 2021 року.