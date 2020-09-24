Підводний модем LUMIA. Фото: Алан Херцог

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Бездротовий зв’язок Wi-Fi навчили працювати на глибині до 6 тис. м.

Компанія Hydromea розробила мініатюрний оптичний модем, який здатний працювати в океані. Пристрій досить чутливий, щоб збирати дані від джерел, що знаходяться на відстані більше 50 м, зі швидкістю 500 кб/с. Щоб налагодити роботу бездротового зв’язку фахівцям довелося плідно попрацювати. Про це повідомляє Naked Science.

Інженери використовували світло для передачі сигналу під водою. Спеціальний модем LUMА захищає пристрій від екстремального тиску. Прилад посилає сигнали за допомогою швидко миготливого синього світла. Модем може забезпечити безперебійну роботу в будь-яких умовах.

Нам знадобилося багато часу, щоб створити приймач, досить чутливий, щоб уловлювати слабкі світлові імпульси навіть здалеку, — зазначив технічний директор компанії Фелікс Шилль.

Зазначається, що систему на глибині 4 тис. 380 м в Тихому океані вже протестували вчені з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині.

Нагадаємо, швидкість глобального супутникового інтернету Starlink, який створює компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX, перевірили під час бета-тестування.