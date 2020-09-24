За нарушение карантина военные КНДР расстреляли и сожгли чиновника из Сеула — коронавирус в мире

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За нарушение политики коронавирусного карантина в КНДР убили южнокорейского чиновника. Мужчину расстреляли и сожгли военные Пхеньяна.

Министерство обороны Южной Кореи осудило «жестокий поступок», пишет ВВС.

Официальный Сеул сообщил, что 47-летний мужчина работал в департаменте рыбного хозяйства. Он исчез с патрульного катера близ границы и позже был найден в водах КНДР в спасательном жилете.

Северокорейские солдаты застрелили его, а затем облили тело бензином и подожгли в рамках «антикоронавирусних мер».

Граница между Южной и Северной Кореями жестко охраняется, и, как считается, на территории КНДР действует политика «стрелять на поражение», чтобы не допустить COVID-19 в страну.

В Сеуле отметили, что чиновник находился на своем патрульном катере примерно в 10 км от границы с КНДР, неподалеку от острова Йонпхен. В понедельник он исчез. 47-летний отец двоих детей оставил обувь на лодке. Считается, что он пытался бежать. Солдаты КНДР допрашивали его, прежде чем получили разрешение «сверху» на убийство.

Инцидент стал вторым случаем, когда северокорейские военные застрелили мирного гражданина Южной Кореи. В июле 2008 года на горе Кумган солдат застрелил туриста.