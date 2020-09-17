Дело Навального — появилось видео из отеля, в котором политика отравили «Новичком»

https://racurs.ua/n143936-delo-navalnogo-poyavilos-video-iz-otelya-v-kotorom-politika-otravili-novichkom.html

Ракурс

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить «Новичком» до того, как он покинул свой номер в гостинице в Томске, чтобы ехать в аэропорт. Бутылку со следами яда соратники Навального изъяли из отеля и передали Германии.

Об этом сообщается на официальной странице Навального в Instagram, где было опубликовано видео с доказательствами сразу после госпитализации.

На записи показано, как соратники и адвокат Навального описывали и упаковывали все вещи, которые были в комнате. Среди вещей нашли пластиковую бутылку из-под воды, на которой затем немецкая лаборатория обнаружила следы ядовитого вещества.

Через две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт, — говорится в сообщении.



Напомним, что Алексей Навальный уже пришел в себя, его отключили от ИВЛ.