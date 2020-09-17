Справа Навального — з’явилося відео з готелю, у якому політика отруїли «Новичком»

https://racurs.ua/ua/n143936-sprava-navalnogo-z-yavylosya-video-z-gotelu-u-yakomu-polityka-otruyily-novychkom.html

Ракурс

Російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти «Новачком» до того, як він покинув свій номер у готелі в Томську, щоб їхати в аеропорт. Пляшку зі слідами отрути соратники Навального вилучили з готелю і передали Німеччині.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Навального в Instagram, де було опубліковано відео з доказами відразу після госпіталізації.

На записі показано, що соратники і адвокат Навального описували та упаковували всі речі, що були в кімнаті. Серед речей знайшли пластикову пляшку з-під води, на якій потім німецька лабораторія виявила сліди отруйної речовини.

Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди «Новичка». А потім ще три лабораторії, які брали аналізи у Олексія, підтвердили, що Навальний був отруєний саме ним. Тепер ми розуміємо: це було зроблено до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт, — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Олексій Навальний вже прийшов до тями, його відключили від ШВЛ.