Макрон образився на Путіна — отруєння Навального? фото — DW

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Розмова з Путіним про отруєння Олексія Навального надзвичайно розлютила президента Франції Еммануеля Макрона, стверджують джерела у розвідці.

Бесіда нібито серйозно підірвала і без того натягнуті відносини між Москвою і Євросоюзом. Крім цього, під час розмови Путін зачепив самолюбство французького лідера.

Російський президент подзвонив французькому візаві, щоб прокоментувати замах на Олексія Навального. За даними джерел в оточенні президента Франції, плутані міркування Путіна про те, що Навальний міг отруїти себе сам, надзвичайно розлютили зазвичай лояльного до Росії Макрона, повідомляє Business Insider.

В Макрона величезне его, він вважає, що йому не можна заговорити зуби. Він очікував, що йому скажуть, що це була внутрішня справа, можливо, незаконна операція якогось дрібного співробітника, яку вже розслідують. Може, це зробили якісь чеченці, — повідомило джерело в сфері держбезпеки Франції.

Співрозмовник додає, що відповіддю Макрона може стати підтримка закриття проекту «Північний потік-2».

Макрон вважає, що не можна брехати президенту Франції так, ніби він якийсь російський селянин, — повідомило видання.

Розмова президентів відбулася 14 вересня. Газета Le Monde пізніше стверджувала, що під час бесіди Путін говорив про Навального з презирством і навіть назвав його «простим інтернет-баламутом».

Французька газета Le Monde з посиланням на власне джерело наводила подробиці бесіди президентів.

Путін нібито припустив, що російський опозиціонер міг сам прийняти нервово-паралітичну речовину з групи «Новичок». Натомість Макрон чітко вказав, що «Новичок» не міг бути використаний приватною структурою. Він наполіг на отриманні офіційних пояснень Москви.