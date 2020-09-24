За жбурляння каміння у Нових Санжарах засудили двох осіб — деталі — новини України

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Сутички у Нових Санжарах цьогоріч 20 лютого обернулися для двох учасників заворушень, які кидали каміння та цеглу у правоохоронців, вироками суду. Новосанжарський районний суд Полтавської області засудив до п’яти років позбавлення волі двох громадян за ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України.

Однак, завдяки укладенню угод про визнання винуватості служителі Феміди звільнили порушників від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Про це повідомляє «Судова влада України».

Згідно зі слідством, ці громадяни 20 лютого 2020 року брали участь у заворушеннях у смт Нові Санжари, куди до медичного центру Нацгвардії мали прибути з Уханя українці та іноземці для проходження ізоляції. Мітингувальники не пропускали автобуси із евакуйованими із Китаю, кидали каміння та цеглу у працівників правоохоронних органів.

Внаслідок злочинних дій п’ятьом силовикам було завдано тілесних ушкоджень.