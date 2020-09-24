Курс долара оновив максимум з початку року. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 25 вересня встановив Національний банк України.

Українська грошова одиниця знову подешевшала. Курс долара до гривні зріс до 28 грн 24 коп. за дол. Курс на 6 коп. вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Сьогодні, 24 вересня, курс гривні до долара становив 28 грн 18 коп. за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року. Востаннє долар так дорого коштував 13 січня 2019 року. Тоді ціна становила 28 грн 27 коп. за дол.

У четвер курс продажу долара на міжбанку станом на 10.00 у в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 коп. до 28 коп. 24 коп. за дол., а курс купівлі — до 28 грн 22 коп. Курс євро на продаж знизився на 9 коп. до 32 грн 91 коп. за євро.

Нагадаємо, 22 вересня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 3 копійки і встановив його на рівні 28,20 грн за долар. Виявилося, що курс перевищив рівень кінця березня, коли долар обвалився в умовах коронавірусного карантину.