Посидел в кресле Черчилля и рассказал Джонсону о инвестняне — что делает Зеленский в Лондоне, фото — ОП

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Ракурс

Владимир Зеленский второй день проводит в Лондоне. Сегодня Украина и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле, стратегическом партнерстве и политическом сотрудничестве.

С украинской стороны документ подписал президент Зеленский, с британской — премьер-министр Борис Джонсон. Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба назвал соглашение историческим событием и первым документом подобного рода, подписанным Великобританией после Брекзита.

Документ предусматривает проведение ежегодных заседаний Диалога стратегического партнерства на высоком официальном или высоком правительственном уровне. Предусмотрено и проведение заседаний Торгового комитета.

Во время встречи лидеры двух стран подписали и торговое соглашение. Украинских бизнесменов будут учить пользоваться новыми возможностями на британском рынке.

Зеленский рассказал британскому премьеру о проектах и ​​реформах в Украине. Пресс-служба Банковой сообщила, что президент проинформировал Джонсона о «Большой стройке», «инвестиционной няне», банковском законе (так называемом антиколомойском законе — «Ракурс») и развитии сельскохозяйственной отрасли.

Президент пригласил премьер-министра Великобритании посетить Украину с официальным визитом.

Во время визита в Лондон Зеленскому предложили занять рабочее место Уинстона Черчилля. Об этом в Фейсбук рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он сопровождал президента во время посещения офиса Черчилля, в котором британский премьер командовал войсками во время Второй мировой войны. Зеленскому предложили посидеть в кресле британского лидера и осмотреть его комнаты.

Мы там впитали положительный дух. Хотелось и выкурить сигару, лежащую на столе. За победу в войне с Россией, — пояснил глава МИД.

7−8 октября проходит официальный визит президента Украины в Великобританию. Его программа включает подписание важных документов и аудиенцию супругов Зеленских с королевской семьей.

Великобритания предоставит Украине дополнительные 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи для нужд внутренне перемещенных лиц. В музеях Великобритании появятся аудиогиды на украинском языке.

Ранее Зеленские встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими Уильямом и Кейт.