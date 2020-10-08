НАПК поймало на лжи в декларации главу СБУ Николаевщины. Фото: etychiv.km.ua

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило ложные сведения в декларации руководителя СБУ в Николаевской области Виталия Герсака.

Были найдены недостоверные сведения на 800 тыс. грн в декларации руководителя областного управления спецслужбы. Соответствующий обоснованный вывод уже направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Оказывается, что это первое уголовное производство в отношении действующего чиновника СБУ за ложь в декларации. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Также в агентстве отметили, что направили в полицию материалы для составления 14 административных протоколов о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, в отношении Николая Беззубенко — руководителя первого управления экономической контрразведки СБУ. Отмечается, что этот офицер, используя служебное положение, систематически совершал действия в условиях реального конфликта интересов. В НАПК отметили, что ранее об этом сообщали журналисты «Bihus.Info».

Кроме того, из-за несвоевременной подачи деклараций силовики составили 7 штрафов, которые уже направили в суд.

Напомним, в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что руководство Государственного бюро расследований пытается оказывать на них давление.