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Ракурс
В НАПК заявили о попытках давления со стороны ГБР, фото: «24 канал»

В НАПК пожаловались на давление со стороны ГБР

21 сен 2020, 23:09
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В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) заявили, что руководство Государственного бюро расследований (ГБР) пытается осуществлять на них давление.

Глава НАПК Александр Новиков отметил, что это связано с действиями его ведомства относительно конфликта интересов у руководителей ГБР — заместителя директора Александра Бабикова и исполняющего обязанности директора Александра Соколова. Новиков заявил об этом на брифинге, который состоялся после его допроса в ГБР в качестве свидетеля, сообщает пресс-служба НАПК.

Официальная причина вызова Новикова на допрос касается дела о злоупотреблениях экс-руководства НАПК более чем 9 млн грн при аренде оборудования для Регистра деклараций. Но, по мнению Новикова, среди причин вызова его на допрос было также недавнее письмо НАПК к главе парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

В этом письме отмечалось, что у Бабикова есть потенциальный конфликт интересов, связанный с осуществляемым расследованием ГБР дел Майдана. Бабиков ранее был адвокатом одного из ключевых фигурантов этих дел — экс-президента Украины Виктора Януковича.

Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным, — подчеркнул Новиков.

По словам Новикова, единственным способом решения проблемы конфликта интересов у Бабикова может быть только его увольнение с должности в ГБР.

Письмо НАПК в парламентский комитет, документ: пресс-служба НАПК

Письмо НАПК в парламентский комитет, документ: пресс-служба НАПК

Относительно Соколова НАПК вынесло предписание из-за непредоставления работниками ГБР информации о конфликте интересов у него и его заместителя. По словам Новикова, НАПК имеет основания считать, что Соколов «не осуществил меры по устранению конфликта интересов», насчитав премию и другие выплаты самому себе.

Мы связываем эти вызовы, которые состоялись, с тем, что НАПК осуществляет непосредственно свою работу, а ГБР — фактически препятствует осуществлению этих функций, — подчеркнул глава НАПК.


Бабиков первым заместителем главы ГБР стал 20 января. Он заявлял, что «не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана». Однако впоследствии коллега Бабикова по делу Януковича обнародовал документ, свидетельствующий об обратном.

Напомним, Бабиков недавно раскритиковал практику применения заочного правосудия.

Источник: Ракурс


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