У НАЗК заявили про спроби тиску з боку ДБР, фото: «24 канал»

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У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили, що керівництво Державного бюро розслідувань (ДБР) намагається здійснювати на них тиск.

Голова НАЗК Олександр Новіков зазначив, що це пов’язано з діями його відомства щодо конфлікту інтересів у керівників ДБР — заступника директора Олександра Бабікова та виконувача обов’язкі директора Олександра Соколова. Новіков заявив про це на брифінгу, котрий відбувся після його допиту в ДБР як свідка, повідомляє прес-служба НАЗК.

Офіційна причина виклику Новікова на допит стосується справи про зловживання екс-керівництва НАЗК на понад 9 млн грн при оренді обладнання для Реєстру декларацій. Втім, на думку Новікова, серед причин виклику його на допит був також нещодавній лист НАЗК до голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

У цьому листі зазначалося, що в Бабікова є потенційний конфлікт інтересів, пов’язаний зі здійснюваним розслідуванням ДБР справ Майдану. Бабіков раніше був адвокатом одного з ключових фігурантів цих справ — екс-президента України Віктора Януковича.

Конфлікт інтересів у заступника директора ДБР Бабікова буде постійним, — наголосив Новіков.

За словами Новікова, єдиним способом вирішення проблеми конфлікту інтересів у Бабікова може бути лише його звільнення з посади у ДБР.

Щодо Соколова НАЗК винесло припис через ненадання працівниками ДБР інформації про конфлікт інтересів у нього та його заступника. За словами Новікова, НАЗК має підстави вважати, що Соколов «не здійснив заходи з усунення конфлікту інтересів», нарахувавши премію та інші виплати самому собі.

Ми пов’язуємо ці виклики, які відбулися, з тим, що НАЗК здійснює безпосередньо свою роботу, а ДБР — фактично перешкоджає здійсненню цих функцій, — наголосив очільник НАЗК.



Бабіков першим заступником голови ДБР став 20 січня. Він заявляв, що «не представляв права та інтереси Януковича, тим паче у справах Майдану». Проте згодом колега Бабікова у справі Януковича оприлюднив документ, який свідчить про протилежне.

Нагадаємо, Бабіков нещодавно розкритикував практику застосування заочного правосуддя.