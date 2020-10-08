НАЗК спіймало на брехні в декларації очільника СБУ Миколаївщини. Фото: letychiv.km.ua

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Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) виявило неправдиві відомості у декларації керівника СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака.

Були знайдені недостовірні відомості на 800 тис. грн у декларації керівника обласного управління спецслужби. Відповідний обґрунтований висновок вже надіслали до Національного антикорупційного бюро України. Виявляється, що це перше кримінальне провадження щодо діючого високопосадовця СБУ за брехню в декларації. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Також у агентстві зазначили, що скерували до поліції матеріали для складання 14 адміністративних протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, щодо Миколи Беззубенка — керівника першого управління економічної контррозвідки СБУ. Зазначається, що цей офіцер, використовуючи службове становище, систематично вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів. У НАЗК наголосили, що раніше про це повідомляли журналісти «Bihus.Info».

Крім того, через несвоєчасне подання декларацій силовиками було складено сім штрафів, які вже направили до суду.

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що керівництво Державного бюро розслідувань намагається здійснювати на них тиск.