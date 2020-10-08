Зеленський передумав кликати Кейт Міддлтон і принца Вільяма до України

Зеленські та герцоги Кембриджські. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n144891-zelenskyy-peredumav-klykaty-keyt-middlton-i-prynca-vilyama-do-ukrayiny.html

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Запрошення принцу Вільяму та Кейт Міддлтон відвідати Україну зникло із сайту президента України.

У четвер, 7 жовтня, о 18.05 на веб-сторінці глави держави з’явилася новина за підсумками зустрічі Зеленських із членами британської королівської сім’ї. Зазначалося, що принц наголосив на важливості прибуття Зеленського у Велику Британію. Про це свідчать дані сайту президента, передають «Українські новини».

Володимир Зеленський запросив герцога і герцогиню Кембриджських відвідати Україну з візитом, — йшлося в новині.

У прес-релізі зазначалося, що під час зустрічі сторони обговорили низку питань міжнародного порядку денного. Також повідомлялося, що співрозмовники обговорили необхідність тісної координації країн світу для подолання пандемії COVID-19.

Але вчора ввечері ця новина була видалена з веб-сторінки глави держави. Сьогодні, 8 жовтня, новина знову була оприлюднена, але текст її істотно змінився. Від попередньої новини залишилося лише те, що Зеленські зустрілися з герцогами Кембриджськими і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім’ї.

Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці. Також зазначалося, що український лідер дякував господарям за теплий прийом і говорив про важливість відносин між двома країнами.

Нагадаємо, 7 жовтня президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська провели зустріч у Букінгемському палаці з членами королівської родини під час свого візиту до Великої Британії.