Зеленский передумал звать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Украину

Зеленские и герцоги Кембриджские. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Приглашение принцу Уильяму и Кейт Миддлтон посетить Украину исчезло с сайта президента Украины.

В четверг, 7 октября, в 18.05 на веб-странице главы государства появилась новость по итогам встречи Зеленских с членами британской королевской семьи. Отмечалось, что принц отметил важность прибытия Зеленского в Великобританию. Об этом свидетельствуют данные с сайта президента, передают «Українські новини».

Владимир Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских посетить Украину с визитом, — говорилось в новости.

В пресс-релизе отмечалось, что во время встречи стороны обсудили ряд вопросов международной повестки дня. Также сообщалось, что собеседники обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии COVID-19.

Но вчера вечером эта новость была удалена с веб-страницы главы государства. Сегодня, 8 октября, новость вновь была обнародована, но текст ее существенно изменился. От предыдущей новости осталось лишь то, что Зеленские встретились с герцогами Кембриджскими и это была первая аудиенция президента Украины у членов британской королевской семьи.

Вся дальнейшая информация была удалена из сообщения и заменена на фразу о том, что аудиенция состоялась в Букингемском дворце. Также отмечалось, что украинский лидер благодарил хозяев за теплый прием и говорил о важности отношений между двумя странами.

Напомним, 7 октября президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели встречу в Букингемском дворце с членами королевской семьи во время своего визита в Великобританию.