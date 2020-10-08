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Ракурс
Посидів у кріслі Черчілля і розповів Джонсону про інвестняню — що робить Зеленський у Лондоні, фото — ОП

Посидів у кріслі Черчілля і розповів Джонсону про інвестняню — фото Зеленського у Лондоні

8 жов 2020, 17:13
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Володимир Зеленський другий день проводить у Лондоні. Сьогодні Україна та Велика Британія підписали угоду про вільну торгівлю, стратегічне партнерство та політичне співробітництво.

З української сторони документ підписав президент Зеленський, з британської — прем'єр-міністр Борис Джонсон. Очільник української дипломатії Дмитро Кулеба назвав угоду історичною подією та першим документом подібного роду, підписаним Великою Британією після Брекзиту.

Посидів у кріслі Черчілля і розповів Джонсону про інвестняню — що робить Зеленський у Лондоні, фото — ОП

Документ передбачає проведення щорічних засідань Діалогу стратегічного партнерства на високому офіційному або найвищому урядовому рівні. Передбачено й проведення засідань Торговельного комітету.

Під час зустрічі лідери двох країн підписали й торговельну угоду. Українських бізнесменів будуть вчити користуватися новими можливостями на британському ринку.

Посидів у кріслі Черчілля і розповів Джонсону про інвестняню — що робить Зеленський у Лондоні, фото — ОП

Зеленський розповів британському прем'єру про проекти та реформи в Україні. Прес-служба Банкової повідомила, що президент поінформував Джонсона про «Велике будівництво», «інвестиційну няню», банківський закон (так званий антиколомойський закон — «Ракурс») та розвиток сільськогосподарської галузі.

Президент запросив прем'єр-міністра Великої Британії відвідати Україну з офіційним візитом.

Посидів у кріслі Черчілля і розповів Джонсону про інвестняню — що робить Зеленський у Лондоні, фото — ОП

Під час візиту до Лондона Зеленському запропонували зайняти робоче місце Вінстона Черчілля. Про це у Фейсбук розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він супроводжував президента під час відвідування офісу Черчілля, з якого британський прем'єр командував військами під час Другої світової війни. Зеленському запропонували посидіти в кріслі британського лідера і оглянути його кімнати.

Посидів у кріслі Черчілля і розповів Джонсону про інвестняню — що робить Зеленський у Лондоні, фото — ОП

Ми там ввібрали позитивний дух. Хотілося й викурити сигару, яка лежала на столі. За перемогу у війні з Росією, — пояснив глава МЗС.

7−8 жовтня відбувається офіційний візит президента України до Великої Британії. Його програма включає підписання важливих документів та аудієнцію подружжя Зеленських у королівської родини Британії.

Посидів у кріслі Черчілля і розповів Джонсону про інвестняню — що робить Зеленський у Лондоні, фото — ОП


Велика Британія надасть Україні додаткові 5 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для потреб внутрішньо переміщених осіб. У музеях Великої Британії з’являться аудіогіди українською мовою.

Раніше Зеленські зустрілися з герцогом та герцогинею Кембриджськими Вільямом і Кейт.

Джерело: Ракурс


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