Посидів у кріслі Черчілля і розповів Джонсону про інвестняню — що робить Зеленський у Лондоні, фото — ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський другий день проводить у Лондоні. Сьогодні Україна та Велика Британія підписали угоду про вільну торгівлю, стратегічне партнерство та політичне співробітництво.

З української сторони документ підписав президент Зеленський, з британської — прем'єр-міністр Борис Джонсон. Очільник української дипломатії Дмитро Кулеба назвав угоду історичною подією та першим документом подібного роду, підписаним Великою Британією після Брекзиту.

Документ передбачає проведення щорічних засідань Діалогу стратегічного партнерства на високому офіційному або найвищому урядовому рівні. Передбачено й проведення засідань Торговельного комітету.

Під час зустрічі лідери двох країн підписали й торговельну угоду. Українських бізнесменів будуть вчити користуватися новими можливостями на британському ринку.

Зеленський розповів британському прем'єру про проекти та реформи в Україні. Прес-служба Банкової повідомила, що президент поінформував Джонсона про «Велике будівництво», «інвестиційну няню», банківський закон (так званий антиколомойський закон — «Ракурс») та розвиток сільськогосподарської галузі.

Президент запросив прем'єр-міністра Великої Британії відвідати Україну з офіційним візитом.

Під час візиту до Лондона Зеленському запропонували зайняти робоче місце Вінстона Черчілля. Про це у Фейсбук розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він супроводжував президента під час відвідування офісу Черчілля, з якого британський прем'єр командував військами під час Другої світової війни. Зеленському запропонували посидіти в кріслі британського лідера і оглянути його кімнати.

Ми там ввібрали позитивний дух. Хотілося й викурити сигару, яка лежала на столі. За перемогу у війні з Росією, — пояснив глава МЗС.

7−8 жовтня відбувається офіційний візит президента України до Великої Британії. Його програма включає підписання важливих документів та аудієнцію подружжя Зеленських у королівської родини Британії.

Велика Британія надасть Україні додаткові 5 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для потреб внутрішньо переміщених осіб. У музеях Великої Британії з’являться аудіогіди українською мовою.

Раніше Зеленські зустрілися з герцогом та герцогинею Кембриджськими Вільямом і Кейт.