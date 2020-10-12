Зеленский назвал «просто словами» заявление семей Небесной сотни о Татарове

https://racurs.ua/n145017-zelenskiy-rasskazal-o-naznachenii-na-bankovuu-professionalov-yanukovicha.html

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Владимир Зеленский назвал «просто словами» критику со стороны семей Героев Небесной сотни в ответ на решение о назначении замглавы Офиса президента Андрея Ермака Олега Татарова, который занимал должность в Министерстве внутренних дел при Януковиче.

В правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Они оставались работать во времена Порошенко. Много таких людей. Там были профессионалы, — глава государства заявил в интервью BBC News Украина.

Зеленский также прокомментировал заявление семей Героев Небесной сотни о назначении Татарова на Банковую.

Это просто слова сейчас звучат, извините меня, пожалуйста, за такую формулировку. Это просто слова. Кто-то говорит. Этот конкретный человек никого не разгонял… Я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины — никогда не назначил человека, который разгонял бы людей на Майдане, — заявил Зеленский.

По его словам, первыми начали критиковать назначение Татарова на Банковую СМИ из орбиты экс-главы государства Петра Порошенко. Зеленский назвал его президентом-олигархом.

Напомним, 6 августа Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента. Татаров сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Татаров с 2011 года был замначальника Главного следственного управления МВД Украины. В 2013—2014 годах следователи возбуждали уголовные производства против участников антиправительственных протестов по обвинениям, которые впоследствии были признаны сфальсифицированными. По мнению активистов, Татаров был одним из тех, кто обеспечивал уголовное преследование майдановцев. В свое время Татаров называл «преступниками» участников Евромайдана.

После люстрации в 2014 году он занимался адвокатской практикой как управляющий партнер адвокатского объединения «Татаров Фаринник Головко».