Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n145012-zelenskiy-verit-v-zakluchenie-mirnogo-soglasheniya-s-putinym.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал о плане завершения войны на востоке Украины. Среди своих достижений на сегодня он назвал разблокирование Нормандского процесса и обмен пленными.

По его словам, достижением действующей власти также являются 75 дней тишины. Об этом украинский лидер рассказал в интервью британскому BBC.

Несмотря на 1 тыс. 400 нарушений режима «тишины» с июля, которые зафиксировало ОБСЕ, Зеленский считает, что огонь на востоке страны прекращен. По его словам, это количество значительно снизились по сравнению с 14 тыс. в этот же период в прошлые годы. По его словам, за 75 дней погиб лишь один человек, поэтому это можно считать победой украинской дипломатии.

Он добавил, что если потерпит неудачу на посту президента и не сможет закончить войну на Донбассе, то уйдет со своего поста.

Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами, — заявил Зеленский.



Также Зеленский добавил, что планирует следовать минским соглашениям и идти на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, только в рамках переговоров с президентом России можно достичь мира на Донбассе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский считает, что местные выборы на неподконтрольных Украине отдельных районах Донецкой и Луганской областей в этом году не состоятся. Для проведения выборов на Донбассе должны присутствовать независимые наблюдатели, а Украина должна контролировать границу.