Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

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Володимир Зеленський, президент України, розповів про план завершення війни на сході України. Серед своїх досягнень на сьогодні він назвав розблокування Нормандського процесу та обміни полоненими.

За його словами, досягненням чинної влади також є 75 днів тиші. Про це український лідер розповів у інтерв’ю британському BBC.

Попри 1 тис. 400 порушень режиму «тиші» з липня, які зафіксувало ОБСЄ, Зеленський вважає вогонь припиненим. За його словами, ця кількість значно знизилися у порівняні з 14 тис. у цей самий період у минулі роки. За його словами, за 75 днів загинула лише одна людина, тому це можна вважати перемогою української дипломатії.

Він додав, що якщо зазнає невдачі на посаді президента та не зможе закінчити війну на Донбасі, то піде зі своєї посади.

Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами, — заявив Зеленський.

Також Зеленський додав, що планує слідувати мінським угодам та йти на перемовини зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. За його словами, лише у рамках переговорів з президентом Росії можливо досягти миру на Донбасі.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський вважає, що місцеві вибори на непідконтрольних Україні окремих районах Донецької та Луганської областей цього року не проводитимуть. Для проведення виборів на непідконтрольних районах Донбасу мають бути присутні спостерігачі, а Україна має контролювати кордон.