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Коронавирус. Фото: Reuters

Сколько времени телефон и деньги могут распространять COVID-19 — шокирующие результаты исследования

12 окт 2020, 11:12
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Вирус, который провоцирует COVID-19, может жить намного дольше, чем предполагалось. В частности, на банкнотах, экранах телефонов и нержавеющей стали он может оставаться заразным в течение 28 дней.

Эксперимент проводили в темноте. Соответствующее исследование провело Австралийское национальное научное агентство, сообщает BBC.

Предыдущие исследования показали, что на банкнотах и ​​стекле SARS-Cov-2 может жить в течение двух-трех дней и до шести — на пластике и нержавеющей стали.

Однако исследование агентства CSIRO показало, что на гладких поверхностях вирус может выживать в течение 28 дней. Особенно заразным является стекло экранов мобильных телефонов, а также пластиковые и бумажные банкноты. Исследование провели в темноте при температуре 20 °C.

К слову, в таких же условиях вирус гриппа может выжить в течение 17 дней.


Исследование, опубликованное в Virology Journal, также выявило, что SARS-Cov-2 выживал меньше времени при более высоких температурах. Он перестал быть заразным в течение 24 часов при температуре 40 °C на некоторых поверхностях. Вирус также дольше оставался на гладких непористых поверхностях, чем на пористых материалах — таких как ткань.

Напомним, что американские ученые установили люди с какой группой крови наиболее устойчивы к заражению коронавирусом. Результаты исследований показали, что обладатели первой группы крови реже других инфицируются коронавирусом.


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