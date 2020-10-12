Коронавірус. Фото: Reuters

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Вірус, який провокує COVID-19, може вижити набагато довше, ніж передбачалося. Зокрема на банкнотах, екранах телефонів та нержавіючій сталі він може залишатися заразним протягом 28 днів.

Однак, експеримент проводили в темряві. Відповідні дослідження провело Австралійське національне наукове агентство, повідомляє BBC.

Попередні дослідження показали, що на банкнотах та склі SARS-Cov-2 може вижити протягом двох-трьох днів і до шести — пластику та нержавіючій сталі.

Однак дослідження, яке провело австралійське агентство CSIRO, виявило, що на гладких поверхнях вірус може виживаючи протягом 28 днів. Йдеться про скло на екранах мобільних телефонів, а також пластикові та паперові банкноти. Дослідження було проведене в темряві при температурі 20°.

До слова, у таких самих умовах вірус грипу може вижити протягом 17 днів.

Дослідження, опубліковане у Virology Journal, також виявило, що SARS-Cov-2 виживав менше часу при вищих температурах він перестав бути заразним протягом 24 годин при температурі 40 °C на деяких поверхнях.

Він також довше залишався на гладких непористих поверхнях, ніж на пористих матеріалах, таких як тканина.

Нагадаємо, що американські вчені встановили, люди з якою групою крові найбільш стійкі до зараження коронавірусом. Результати досліджень показали, що власники першої групи крові рідше за інших інфікуються коронавірусом.