Ігор Коломойський. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n145015-pravo-oschadbanku-na-rosiyski-aktyvy-v-ukrayini-oskarjuie-kolomoyskyy.html

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Ігор Коломойський, український олігарх, продовжує впливати на українську банківську систему. Від імені компанії «ІКБ-Інвест», яка пов’язана з олігархом та його оточенням, у вересні була направлена скарга до Верховного Суду.

Олігарх намагається оскаржити рішення щодо стягнення 1,1 млрд дол. з Росії у якості компенсації за експропріацію активів банку в окупованому Криму на користь «Ощадбанку». Про це повідомляє Finbalance.

За даними держреєстру, засновником фірми «ІКБ-Інвест» є компанія «КУА «Фінансовий капітал» — одна з «приватівських» структур, яка отримала рішення Арбітражного суду Гааги про стягнення 159 млн дол. з Росії у якості компенсації за експропрійоване майно «ПриватБанку» у Криму після його анексії.

Ця скарга є частиною масштабного протистояння між групою «привату» та «Ощадбанку», яке триває з осені 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що фонд держмайна програв суд по «Укртелекому» компанії, яка належить олігарху Рінату Ахметову. Господарський суд столиці відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ ЕСУ в справі про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій «Укртелекому» від 11 березня 2011 року та стягнення 2,17 млрд грн пені.