Як безкоштовно зробити КТ і рентген, розповів Степанов — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n145014-yak-bezkoshtovno-zrobyty-kt-i-rentgen-rozpoviv-stepanov.html

Ракурс

Наявність коронавірусної пневмонії діагностують за допомогою комп’ютерної томографії або рентген-дослідження. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що робити пацієнту з підозрою на COVID-19, якщо у нього вимагають плату за проведення КТ і рентгену у закладах, котрі підписали угоду із Нацслужбою здоров’я України.

У нас комп’ютерна томографія, тим паче рентген-дослідження, внесені до коронавірусного пакету. Якщо є відповідне направлення сімейного лікаря або лікуючого лікаря, — цю послугу повинні надати безплатно. За цей пакет сплачує держава. Якщо трапляються такі випадки, а вони трапляються, ми розбираємося з кожним з них, — зазначив Степанов під час брифінгу у понеділок, 12 жовтня.

За його словами, зараз МОЗ лише вибудовує систему охорони здоров’я, якою 29 років ніхто не опікувався.

Вам зобов’язані надати відповідну допомогу безкоштовно, обстеження зробити безкоштовно. Якщо такого не трапляється — у нас є контакт-центр Нацслужби здоров’я — номер 16−77. Або ви можете залишити скаргу у розділі «Громадяни» Національної служби здоров’я, — додав міністр.

Він також наголосив на необхідності обов’язково залишати скарги. Таким чином, з його слів, МОЗ не лише аналізує конкретний випадок, але й одразу вибудовує механізм, «щоб зламати стару систему».