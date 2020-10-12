Как бесплатно пройти КТ и рентген, рассказал Степанов

https://racurs.ua/n145014-kak-besplatno-proyti-kt-i-rentgen-rasskazal-stepanov.html

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Наличие коронавирусной пневмонии диагностируют с помощью компьютерной томографии или рентген-исследования. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что делать пациенту с подозрением на COVID-19, если у него требуют плату за проведение КТ и рентгена в учреждениях, которые подписали соглашение с Нацслужбой здоровья Украины.

У нас компьютерная томография, тем более рентген-исследование, внесены в коронавирусный пакет. Если есть соответствующее направление семейного врача или лечащего врача, — эту услугу должны предоставить бесплатно. За этот пакет платит государство. Если фиксируются такие случаи, а они бывают, мы разбираемся по каждому из них, — отметил Степанов во время брифинга в понедельник, 12 октября.

По его словам, сейчас Минздрав только выстраивает систему здравоохранения, которой 29 лет никто не занимался.

Вам обязаны предоставить соответствующую помощь бесплатно, обследования сделать бесплатно. В противном случае — у нас есть контакт-центр Нацслужбы здоровья — номер 16−77. Или вы можете оставить жалобу в разделе «Граждане» Национальной службы здоровья, — добавил министр.

Он также попросил украинцев обязательно оставлять жалобы. Таким образом, по его словам, Минздрав не только может анализировать каждый конкретный случай, но и сразу выстраивать механизм, «чтобы сломать старую систему».