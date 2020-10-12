Степанов пожаловался на поздние звонки больных и неправильное лечение COVID-19

Степанов. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145013-stepanov-pojalovalsya-na-pozdnie-zvonki-bolnyh-i-nepravilnoe-lechenie-covid-19.html

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Максим Степанов, министр здравоохранения, обвинил украинцев в «штурме» телефонов семейных врачей вечером, а также добавил, что коронавирус в Украине до сих пор лечат неправильно.

По его словам, если вы испытываете симптомы заболевания, нужно сразу обращаться к врачу, а не ожидать до вечера. Об этом он рассказал во время брифинга сегодня, 12 октября.

Также министр здравоохранения добавил, что семейные врачи игнорируют протокол лечения коронавируса, предложенный ведомством. Степанов считает, что не нужно использовать антибиотики для лечения коронавируса, особенно на начальных стадиях, поскольку такое лечение может вызвать резистентность к лекарствам.

Степанов отметил, что Национальная служба здоровья Украины разошлет новые протоколы лечения коронавируса на почтовые ящики всех врачей для того, чтобы повысить качество лечения инфицированных.

Напомним, ранее мы сообщали, что лечение от коронавируса специальными препаратами до сих пор невозможно, однако Кабинет министров Украины ввел экспериментальный проект по заготовке плазмы крови с антителами к коронавирусу. Такое лечение будет использоваться в сложных случаях течения болезни.