Степанов поскаржився на пізні дзвінки хворих і неправильне лікування COVID-19

Степанов. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145013-stepanov-poskarjyvsya-na-pizni-dzvinky-hvoryh-i-nepravylne-likuvannya-covid-19.html

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, звинуватив українців у «штурмі» телефонів сімейних лікарів увечері, а також додав, що коронавірус в Україні досі лікують неправильно.

За його словами, якщо ви відчуваєте симптоми, потрібно одразу звертатися до лікаря, а не очікувати вечора. Про це він розповів під час брифінгу сьогодні, 12 жовтня.

Також міністр охорони здоров’я додав, що велика кількість сімейних лікарів ігнорують протокол лікування коронавірусу, запропонований відомством. На його думку, не потрібно використовувати антибіотики для лікування коронавірусу, особливо на початкових стадіях, оскільки таке лікування може викликали резистентність до ліків.

Степанов наголосив, що Національна служба здоров’я України розішле нові протоколи лікування коронавірусу на поштові скриньки усіх лікарів задля того, щоб підвищити якість лікування інфікованих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікування від коронавірусу спеціальними препаратами досі неможливе, однак Кабінет міністрів України запровадив експериментальний проект з заготівлі плазми крові з антитілами до коронавірусу. Таке лікування буде використовуватися у складних випадках перебігу хвороби.