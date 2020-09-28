Фонд держмайна програв Ахметову суд по Укртелекому. Фото: delo.ua

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Ракурс

Фонд держмайна програв суд по «Укртелекому» компанії, яка належить олігарху Рінату Ахметову.

Господарський суд столиці відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ ЕСУ в справі про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій «Укртелекому» від 11 березня 2011 та стягнення 2,17 млрд грн пені. Про це 28 вересня повідомляє Finbalance.

Зазначається, що позивач не довів факту невиконання компанією Ахметова умов договору купівлі-продажу пакета акцій та істотного порушення покупцем своїх зобов’язань, яке б значною мірою позбавило позивача (продавця) того, на що він розраховував при укладенні цього договору.

Як відомо, що Фонд держмайна в 2011 році продав 92,79% акцій «Укртелекому». Ці акції тоді оцінили за 10,6 млрд грн, а гроші на проведення фінансової операції знайшлися завдяки випуску облігацій товариства ЕСУ на 4,6 млрд грн. Більшість з них викупили «Ощадбанк» та «Укрексімбанк». Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, однак, цього не відбулося.

Згодом Фонд держмайна подав позов до ТОВ ЕСУ про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій «Укртелекому» та стягнення 81,9 млн дол. пені.

Нагадаємо, Фонд держмайна України через пандемію коронавірусу в 2020 році відтермінував велику приватизацію, але продовжив продавати об'єкти малої приватизації.