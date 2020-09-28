Фонд госимущества проиграл Ахметову суд по Укртелекому. Фото: delo.ua

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Ракурс

Фонд госимущества проиграл суд по «Укртелекому» компании, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Хозяйственный суд столицы отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО ЕСУ в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» от 11 марта 2011 года и взыскании 2,17 млрд грн пени. Об этом 28 сентября сообщает Finbalance.

Отмечается, что истец не доказал факта невыполнения компанией Ахметова условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной мере лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора.

Как известно, Фонд госимущества в 2011 году продал 92,79% акций «Укртелекома». Эти акции тогда оценили в 10,6 млрд грн, а деньги на проведение финансовой операции нашлись благодаря выпуску облигаций общества ЕСУ на 4,6 млрд грн. Большинство из них выкупили «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». Соответствующие бумаги должны были быть погашены в марте 2017 года, однако, этого не произошло.

Впоследствии Фонд госимущества подал иск к ООО ЕСУ о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» и взыскании 81,9 млн долл. пени.

Напомним, Фонд госимущества Украины из-за пандемии коронавируса в 2020 году отсрочил большую приватизацию, но продолжил продавать объекты малой приватизации.