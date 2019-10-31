«Укртелеком» в 2020 году демонтирует все таксофоны, фото: Flickr

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Ракурс

«Укртелеком» прекратит оказывать услуги связи через таксофоны.

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Демонтаж таксофонов запланирован с 1 февраля 2020 года на территории всех регионов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В заявлении указано, что таксофоны не выдержали конкуренции с мобильной связью. Некогда востребованные услуги уже не нужны гражданам из-за развития других каналов коммуникаций. Еще в 2017 году с помощью таксофонов осуществлялось около 900 тыс. минут разговоров, а в текущем году этот показатель был на уровне 380 тыс. минут.

В городах размещены около 4,8 тыс. таксофонов. В среднем каждый год из одного таксофона фиксируется около 2,5 минуты разговоров.

Представители оператора утверждают, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, устарело. В Украине оно вовсе не производится, а услуга таксофонов годами является убыточной.

Оператор намерен модернизировать и развивать в регионах страны телекоммуникационную инфраструктуру, в частности, уделять больше внимание предоставлению услуг оптического интернета.

Между тем напомним, что ранее в интернете появилась база данных с номерами телефонов 419 млн пользователей Facebook. Уязвимость обнаружил эксперт по безопасности Саням Джейн.