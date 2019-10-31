Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Укртелеком» в 2020 году демонтирует все таксофоны, фото: Flickr

«Укртелеком» в 2020 году демонтирует все таксофоны

31 окт 2019, 14:31
999

«Укртелеком» прекратит оказывать услуги связи через таксофоны.

Loading...

Демонтаж таксофонов запланирован с 1 февраля 2020 года на территории всех регионов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В заявлении указано, что таксофоны не выдержали конкуренции с мобильной связью. Некогда востребованные услуги уже не нужны гражданам из-за развития других каналов коммуникаций. Еще в 2017 году с помощью таксофонов осуществлялось около 900 тыс. минут разговоров, а в текущем году этот показатель был на уровне 380 тыс. минут.

В городах размещены около 4,8 тыс. таксофонов. В среднем каждый год из одного таксофона фиксируется около 2,5 минуты разговоров.

Представители оператора утверждают, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, устарело. В Украине оно вовсе не производится, а услуга таксофонов годами является убыточной.

Оператор намерен модернизировать и развивать в регионах страны телекоммуникационную инфраструктуру, в частности, уделять больше внимание предоставлению услуг оптического интернета.

Между тем напомним, что ранее в интернете появилась база данных с номерами телефонов 419 млн пользователей Facebook. Уязвимость обнаружил эксперт по безопасности Саням Джейн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Разведение сил возле Петровского: Зеленский сообщил дату

Президент сообщил дату начала разведения сил возле Петровского в Луганской области. Разведение в этом районе линии разграничения запланировали на 4 ноября. Оно состоится при условии соблюдения прекращения огня в течение семи дней

Новости Украины
14:21

Зеленский популярный и уставший: Богдан советует президенту не заходить в Фейсбук (ВИДЕО)

Глава Офиса президента Богдан советует главе государства не читать Фейсбук и новости в интернете. Он добавил при этом, что Зеленский устал от негатива, который «выливается из СМИ», а также назвал президента популярным в мире человеком

Новости Украины
13:34