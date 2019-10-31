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«Укртелеком» у 2020 році демонтує всі таксофони, фото: Flickr
«Укртелеком» у 2020 році демонтує всі таксофониhttps://racurs.ua/ua/n128816-ukrtelekom-u-2020-roci-demontuie-vsi-taksofony.htmlРакурс
«Укртелеком» припинить надавати послуги зв’язку через таксофони.
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Демонтаж таксофонів заплановано з 1 лютого 2020 року на території всіх регіонів України. Про це повідомили у прес-службі компанії.
У заяві зазначено, що таксофони не витримали конкуренції з мобільним зв’язком. Колись популярні послуги наразі не потрібні громадянам через розвиток інших каналів комунікацій. Ще в 2017 році за допомогою таксофонів здійснювалося близько 900 тис. хвилин розмов, але цьогоріч цей показник був на рівні 380 тис. хвилин.
У містах розміщено близько 4,8 тис. таксофонів. У середньому щороку з одного апарату фіксується близько 2,5 хвилин розмов.
Представники оператора стверджують, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, застаріле. В Україні воно взагалі не виробляється, а послуга таксофонів роками є збитковою.
Оператор має намір модернізувати і розвивати у регіонах країни телекомунікаційну інфраструктуру, зокрема, приділяти більше уваги наданню послуг оптичного інтернету.
Між тим нагадаємо, що раніше в інтернеті з’явилася база даних із номерами телефонів 419 млн користувачів Facebook. Вразливість виявив експерт із безпеки Саням Джейн.
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