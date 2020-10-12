Игорь Коломойский. Фото: Лига

https://racurs.ua/n145015-pravo-oschadbanka-na-rossiyskie-aktivy-v-ukraine-osparivaet-kolomoyskiy.html

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Игорь Коломойский, украинский олигарх, продолжает влиять на украинскую банковскую систему. От имени компании «ИКБ-Инвест», которая связана с олигархом и его окружением, в сентябре была направлена ​​жалоба в Верховный Суд.

Олигарх пытается оспорить решение о взыскании 1,1 млрд долл. с России в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в оккупированном Крыму в пользу «Ощадбанка». Об этом сообщает Finbalance.

По данным госреестра, основателем фирмы «ИКБ-Инвест» является компания «КУА «Финансовый капитал» — одна из «приватовских» структур, которая получила решение Арбитражного суда Гааги о взыскании 159 млн долл. с России в качестве компенсации за экспроприированное имущество «ПриватБанка» в Крыму после его аннексии.

Эта жалоба является частью масштабного противостояния между группой «Приват» и «Ощадбанком», которое продолжается с осени 2019 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что фонд госимущества проиграл суд по «Укртелекому» компании, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Хозяйственный суд столицы отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО ЕСУ в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» от 11 марта 2011 года и взыскании 21, 7 млрд грн пени.