Зеленський назвав “просто словами” заяву сімей Небесної сотні щодо Татарова

https://racurs.ua/ua/n145017-zelenskyy-rozpoviv-pro-pryznachennya-na-bankovu-profesionaliv-yanukovycha.html

Ракурс

Володимир Зеленський назвав «просто словами» критику з боку сімей Героїв Небесної сотні у відповідь на рішення щодо призначення заступником глави Офісу президента Андрія Єрмака Олега Татарова, який обіймав посаду в Міністерстві внутрішніх справ за часів Януковича.

В правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишалися працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали, — глава держави заявив в інтерв’ю BBC News Україна.

Зеленський також розлого прокоментував заяву сімей Героїв Небесної сотні щодо призначення Татарова на Банкову.

Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже. Ця конкретна людина нікого не розганяла… Я поважаю Майдан, ми поважаємо пам’ять загиблих, я патріотична людина, я президент України — ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані, — заявив Зеленський.

За його словами, першими почали критикувати призначення Татарова на Банкову ЗМІ, якими володіє екс-глава держави Петро Порошенко. Зеленський назвав його президентом-олігархом.

Нагадаємо, 6 серпня Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу президента. Татаров повідомив, що займатиметься формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Татаров з 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. У 2013−2014 роках слідчі порушували кримінальні провадження проти учасників антиурядових протестів за обвинуваченнями, які згодом були визнані фальсифікованими. На думку активістів, Татаров був одним з тих, хто забезпечував кримінальне переслідування майданівців. Свого часу Татаров називав «злочинцями» учасників Євромайдану.

Після люстрації у 2014 року він займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання «Татаров Фаринник Головко».