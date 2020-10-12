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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

Почти две сотни киевлян подкосил коронавирус (КАРТА)

12 окт 2020, 12:43
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 196 человек, в том числе у 21 ребенка и пяти медиков. Всего подтверждено 27 тыс. 693 случая инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 17 тыс. 413 активных больных.

Шесть пациентов погибли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 487 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:


  • 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет;
  • 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;
  • 5 девочек от 11 до 16 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет.

В больницы госпитализировали 21 пациента, остальные больные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в следующих районах:

  • Оболонском районе — 56;
  • Днепровском районе — 36;
  • Дарницком районе — 32.

Выздоровел за минувшие сутки 91 человек. Всего коронавирус одолели 9 тыс. 793 жителей столицы. Такое уменьшение числа больных специалисты объясняют «эффектом выходного дня», поскольку в выходные работает меньшее количество лабораторий и меньше людей сдают тесты.

Динамика распостранения коронавируса в Киеве. Карта: пресс-служба Кличко

Напомним, ранее мы сообщали, тест на коронавирус станет доступнее для большего количества украинцев. Кабинет министров Украины выделил деньги из госбюджета на проведение тестирования методом ПЦР в частных лабораториях для всех граждан. На увеличение количества тестов выделили 100 млн грн.

Источник: Ракурс


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